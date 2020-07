Riformisti contro statalisti. Dal Foglio a Twitter. Piccolo duello fra Nannicini e Felice (Di venerdì 17 luglio 2020) Riformismo o ritorno all’intervento dello stato in economia? Un’intervista di Luciano Capone al responsabile economico del Pd, pubblicata sul Foglio, ha acceso la discussione all’interno della sinistra. Dopo la vicenda Aspi, con l’ingresso del governo nella società, si è infatti tornati a parlare de Leggi su ilfoglio

MarioRigoni2 : RT @mariamacina: Riformisti nel PD non provate disagio a restare in un partito che oggi ha votato contro il MES dopo aver detto per mesi ch… - Terry43887542 : @matteorenzi @ItaliaViva Vero siete riformisti, infatti i 5s stanno riforma do lo Stato, sta avvenendo tutto quello… - Franco32656300 : RT @mariamacina: Riformisti nel PD non provate disagio a restare in un partito che oggi ha votato contro il MES dopo aver detto per mesi ch… - Stefytassinari : RT @mariamacina: Riformisti nel PD non provate disagio a restare in un partito che oggi ha votato contro il MES dopo aver detto per mesi ch… - daniela78087813 : RT @mariamacina: Riformisti nel PD non provate disagio a restare in un partito che oggi ha votato contro il MES dopo aver detto per mesi ch… -

Ultime Notizie dalla rete : Riformisti contro Il voto sul rifinanziamento della Guardia costiera libica è una delle pagine più nere del Pd, dice Orfini Linkiesta.it Il respingimento dei riformistiIl voto sul rifinanziamento della Guardia costiera libica è una delle pagine più nere del Pd, dice Orfini

Tra i 23 deputati che hanno votato contro il rifinanziamento c’è l’ex presidente ... Si è assistito alla rottura con la tradizione riformista della sinistra italiana. Per intenderci: noi siamo quelli ...

Legge elettorale: un "filo rosso" lega la forzatura di Pd e M5s, tutto dipende dall’accordo per le Regionali

C’è un filo rosso speciale e particolare che lega il tentativo di ‘forzare’, sulla riforma della legge elettorale, da parte di Pd e M5s, a dispetto di tutti gli altri partiti, sia di maggioranza (Iv e ...

Tra i 23 deputati che hanno votato contro il rifinanziamento c’è l’ex presidente ... Si è assistito alla rottura con la tradizione riformista della sinistra italiana. Per intenderci: noi siamo quelli ...C’è un filo rosso speciale e particolare che lega il tentativo di ‘forzare’, sulla riforma della legge elettorale, da parte di Pd e M5s, a dispetto di tutti gli altri partiti, sia di maggioranza (Iv e ...