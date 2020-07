Recovery Fund, via al Consiglio europeo sugli aiuti. Macron: “È in gioco il progetto Ue”. Rutte: “Possibilità di accordo sotto il 50%” (Di venerdì 17 luglio 2020) La due giorni del Consiglio europeo è iniziata alla ricerca di un accordo sul Recovery Fund proposto dalla Commissione Ue per fronteggiare la crisi economica innescata dalla pandemia di coronavirus. I leader dei Paesi Ue tornano a guardarsi negli occhi, dopo mesi di trattative in videoconferenza, per chiudere l’intesa sulla portata e le condizioni degli aiuti, partendo dai 750 miliardi di euro proposti da Ursula von der Leyen, due terzi dei quali a fondo perduto. Una discussione in salita, con i Paesi frugali, guidati dall’Olanda, fermi sul loro giudizio negativo sul piano studiato da Bruxelles. “È un Consiglio europeo eccezionale interamente dedicato al piano di rilancio e al bilancio europeo è un ... Leggi su ilfattoquotidiano

