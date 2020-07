Recovery Fund, asse Conte Macron"Richiesta Olanda fuori regola" (Di venerdì 17 luglio 2020) Roma e Parigi insieme contro l'Olanda. I leader europei tornano a riunirsi a Bruxelles dopo la pandemia che li ha tenuti lontani da febbraio, ma la vicinanza fisica non riduce la distanza che ancora li separa sulla strategia per la ripresa dalla crisi post-Covid. "Siamo al rush finale, affiliamo le armi", scherza il premier Giuseppe Conte prima di incontrare in serata Emmanuel Macron, per rinnovare una "forte intesa" nella direzione di una "risposta ambiziosa" e immediata. Segui su affaritaliani.it Leggi su affaritaliani

