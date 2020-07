PS5: Sony crede nel concetto di generazione ma non abbandonerà PS4 (Di venerdì 17 luglio 2020) Durante l'evento di presentazione del controller DualSense di PS5, il boss della divisione marketing di Sony Eric Lempel ha chiaramente affermato che pur credendo nel concetto di generazione, PS4 continuerà ad essere supportata."PS4 è un punto centrale di tutto quello che facciamo e faremo, e continuerà ad esserlo. Penso che in queste settimane stiamo assistendo all'arrivo di grandi titoli su PS4, questo accadrà anche in futuro. PS5 è la nostra proposta per la nuova generazione tuttavia abbiamo ancora molte persone su PS4. Questo prodotto (PS4) ha ancora tanta vita davanti." - ha dichiarato. Insomma se anche voi siete convinti di non passare subito su PS5 e che l'attuale generazione di Sony possa ancora regalarvi ore di divertimento... ... Leggi su eurogamer

