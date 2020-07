Parma-Sampdoria (19 luglio ore 17:15): formazioni ufficiali, quote, pronostici (Di venerdì 17 luglio 2020) Quando Ranieri arrivò sulla panchina della Sampdoria l’obiettivo era raggiungere la salvezza e nessuno pensava che a cinque giornate dalla fine del campionato i blucerchiati avrebbero potuto raggiungere e superare il Parma, che a lungo è stato in corsa per l’Europa League, in classifica. Invece è quanto potrebbe succedere al Tardini con una vittoria degli … InfoBetting: Scommesse Sportive e pronostici Leggi su infobetting

