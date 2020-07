NBA – Pacers, Oladipo (forse) cambia idea: “c’è la possibilità che io torni in campo” (Di venerdì 17 luglio 2020) “Sì, c’è una forte possibilità che io sia in campo”. Victor Oladipo fa marcia indietro e annuncia la possibilità di poter ritornare presto in campo ad Orlando, rilanciando le ambizioni di postseason degli Indiana Pacers. Oladipo, incerto se giocare o preservare la salute del suo ginocchio dopo il recente infortunio che lo ha tenuto fuori diversi mesi, ha spiegato: “sono qui per provare a giocare e per ora le cose stanno andando bene. Poche settimane fa ho preso la decisione che pensavo fosse la migliore per la mia carriera, quella di non giocare. Quando sono arrivato qui, quando mi sono allenato e ho visto i progressi che ha fatto il mio ginocchio, ho capito che c’è la possibilità per me di giocare. Non credo di aver sbagliato. Affronto un giorno alla volta, ... Leggi su sportfair

