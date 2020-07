Napoli, sequestra la moglie incinta in casa e la massacra di botte, lei perde il bambino (Di venerdì 17 luglio 2020) Napoli. Un uomo di 39 anni è stato arrestato dagli agenti della Squadra Mobile di Napoli per maltrattamenti e lesioni pluriaggravate nei confronti della moglie: è accusato di averla vessata per 4 anni e, da marzo, col lockdown per il coronavirus, di averla chiusa in casa e riempita di botte tutti i giorni nonostante fosse incinta. La donna, ricoverata in ospedale il 13 luglio, ha perso il bambino. Il lockdown per il coronavirus era stato l’ultimo passo verso il baratro, dopo quattro anni di continue e violenze fisiche e psicologiche: da marzo il marito l’aveva segregata nell’abitazione coniugale, picchiandola selvaggiamente tutti i giorni, incurante del fatto che fosse incinta. Fino a mandarla in ospedale qualche giorno ... Leggi su limemagazine.eu

ilgiornalelocal : #Coronavirus Sequestrate oltre 100mila #mascherine tra #Napoli e provincia - fattidinapoli : Napoli: Ischia, Guardia Costiera sequestra 50 chili di pesce spada e tonno rosso - - gadmeischia : Sotto il più ampio coordinamento del Centro di Controllo Pesca della Direzione Marittima di Napoli, la Guardia Cost… - Notiziedi_it : Viadotto Capodichino, la Procura sequestra atti Tangenziale di Napoli - corrmezzogiorno : #Napoli Lavori viadotto, Procura sequestra atti in Tangenziale -

Ultime Notizie dalla rete : Napoli sequestra Frode fiscale, guardia di finanza di Napoli sequestra beni da 3,8 milioni - DIRE.it Dire Coronavirus, Guardia di Finanza sequestra oltre 100mila mascherine tra Napoli e provincia

Il Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Napoli ha sequestrato, nel corso di due distinti interventi, tra Napoli, zona industriale e i quartieri Barra, Ponticelli, San Giovanni a Teduccio e ...

Napoli, sequestrate 100mila mascherine cinesi con marchio Ce contraffatto

Il Comando provinciale della Guardia di Finanza di Napoli ha sequestrato, nel corso di due distinti interventi, tra Napoli e Casandrino , oltre 100mila mascherine importate dalla Cina attraverso corri ...

Il Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Napoli ha sequestrato, nel corso di due distinti interventi, tra Napoli, zona industriale e i quartieri Barra, Ponticelli, San Giovanni a Teduccio e ...Il Comando provinciale della Guardia di Finanza di Napoli ha sequestrato, nel corso di due distinti interventi, tra Napoli e Casandrino , oltre 100mila mascherine importate dalla Cina attraverso corri ...