Milan-Rangnick, la verità sull’indennizzo per liberare il tedesco: non c’è preoccupazione in casa rossonera (Di venerdì 17 luglio 2020) Momento veramente magico per il Milan che è reduce da una serie di risultati positivi. I rossoneri hanno intenzione di chiudere al meglio la stagione, ma soprattutto stanno preparando il futuro. Il lavoro svolto dal tecnico Stefano Pioli è stato veramente eccezionale, ha compattato il gruppo e la squadra sta esprimendo un buon calcio. Ma non basta per meritarsi la conferma. La decisione sul prossimo allenatore è stata già presa. E’ circolata la voce secondo cui il Milan per liberare Ralf Rangnick dovrebbe versare nelle casse del gruppo Red Bull 8 milioni di euro. Il dialogo tra le parti sta proseguendo senza particolari problemi e non dovrebbero esserci difficoltà per la separazione. Nonostante il contratto per altre tre stagioni, è stato deciso di permettere al ... Leggi su calcioweb.eu

