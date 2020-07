Lockdown a Barcellona, focolaio in Cina: coronavirus, è lo scenario peggiore (Di venerdì 17 luglio 2020) Nuovo Lockdown in vista in Spagna: dopo Madrid, stavolta è Barcellona il nuovo preoccupante focolaio di coronavirus, con le autorità della Catalogna che hanno chiesto ai residenti "di rimanere a casa", e di non uscire se non per ragioni essenziali, per contenere una nuova ondata di contagi. Ai quattro milioni di residenti di Barcellona è stato anche chiesto di non recarsi presso le proprie seconde case. Di nuovo chiusi anche i cinema, teatri e le discoteche e vietate le riunioni di più di dieci persone. I provvedimenti si estendono per due settimane. Quello catalano solo l'ultimo dei casi di una pandemia che non accenna a scemare. Dall'America del Sud agli Usa (a Miami il sistema sanitario è al collasso) e di nuovo di ritorno in Asia, con 125 ... Leggi su liberoquotidiano

