Industria, a maggio fatturato +41,9% (Di venerdì 17 luglio 2020) A maggio il fatturato dell’Industria è aumentato del 41,9%. Secondo i dati Istat, nella media del trimestre marzo-maggio l’indice complessivo è diminuito del 33% rispetto alla media del trimestre precedente. abr/mrv/red L'articolo Industria, a maggio fatturato +41,9% proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro

