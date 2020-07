Il salto da record di Larissa Iapichino: ma per la figlia di Fiona May «è solo un gioco» (Di venerdì 17 luglio 2020) Larissa Iapichino (quasi) meglio di mamma Fiona May. La saltatrice in lungo dell’Atletica Firenze Marathon, 18 anni da compiere domani, vola a 6,80 in occasione della nona edizione del ‘Meeting Città di Savona-Memorial Giulio Ottolia’ e diventa la seconda italiana di sempre a raggiungere tale misura. Meglio di lei, nella storia del salto in lungo in Italia, soltanto la mamma Fiona May, due ori mondiali, due argenti olimpici, 7,11 in carriera. La misura, oltre a rappresentare il primato italiano under 20, la colloca poi a un centimetro dalla migliore al mondo nelle fresche liste del 2020, ovvero la svedese Kaddi Sagnia (6,81). LEGGI ANCHE –> Larissa come mamma Fiona: è oro nel salto in lungo agli Europei U20 a 17 ... Leggi su giornalettismo

