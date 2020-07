Il Pd che vota per finanziare la Libia è una brutta copia (più ipocrita) della Lega (Di venerdì 17 luglio 2020) Quella di ieri sarà ricordata come una delle giornate più buie per la democrazia italiana. La Camera ha approvato il rifinanziamento delle missioni militari internazionali, compresa quella libica per cui verranno stanziati 56 milioni di euro. Dieci di essi andranno direttamente alla guardia costiera libica, una quota superiore di tre milioni rispetto allo scorso anno. Quest’ultima risoluzione è passata con 401 voti favorevoli, 23 contrari e un’astensione, numeri che rivelano come la maggioranza di governo e il centrodestra abbiano votato in blocco insieme, mentre la poca opposizione si è trovata perlopiù all’interno dello stesso esecutivo, con alcuni deputati di Pd e LeU, oltre che di +Europa, che si sono opposti, mentre Italia Viva all’ultima votazione ha lasciato i banchi in segno di ... Leggi su wired

Prende 100 alla Maturità in attesa di trapianto: ha lasciato l’ospedale per l’esame

Si è diplomata alla maturità, dopo 5 anni di liceo, con il massimo dei voti: 100. Non ci sarebbe nulla di eccezionale se la 18enne in questione, Serena Piccolo, napoletana, non avesse dovuto sostenere ...

