I 10 club ancora imbattuti in Europa dalla fine del lockdown (Di venerdì 17 luglio 2020) Con i campionati ripresi da più di un mese dopo il lungo periodo di pausa imposto dal lockdown causa coronavirus, ecco la classifica delle squadre ancora imbattute in Europa (considerando i maggiori campionati) 1. Crotone AS Cittadella v FC Crotone - Serie B I calabresi, vicinissimi alla promozione in Serie A, dalla ripresa del campionato di Serie B hanno ottenuto tre pareggi consecutivi, proseguendo poi con tre vittorie di fila 2. Milan AC Milan v Parma Calcio - Serie A La squadra di Stefano... Leggi su 90min

Ultime Notizie dalla rete : club ancora Trapani, ancora caos: i giocatori mettono in mora il club. Situazione e dettagli Mediagol.it Genoamania: storia già vista. Ma questa volta nessuno si scanserà

Siamo alle solite. Ancora una volta il Genoa arriva in fondo alla stagione con l’acqua alla gola e il fiato rotto dalla paura di precipitare nell’abisso della S ...

L’Unione Club Granata a Cairo: “Il Toro è nostro, il Torino FC è tu”

Pensavamo di aver trovato in te la persona giusta, la guida sicura, l’imprenditore moderno e illuminato. Ci siamo ritrovati Lotito senza la sua conoscenza del calcio … Quanto eravamo innamorati di te.

