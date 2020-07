Coronavirus, a Barcellona aumentano i casi: "Restate a casa" (Di venerdì 17 luglio 2020) La Catalogna ha registrato 1.111 nuovi casi di Coronavirus nelle ultime 24 ore. Lo rende noto El Pais, specificando che la maggior parte è stata segnalata a Barcellona e nella sua area metropolitana, ... Leggi su corrieredellosport

repubblica : Coronavirus nel mondo, Barcellona chiede ai cittadini di rimanere a casa [aggiornamento delle 14:39] - MediasetTgcom24 : Coronavirus, nuova stretta a Barcellona: 'State a casa' - Agenzia_Ansa : Le autorità in #Catalogna adottano nuove misure restrittive per parte della regione, compresa Barcellona, chiedendo… - webgraffiti_it : RT @danielecina: #Covid19 Boom Usa: ieri 77mila contagi. Barcellona: «State a casa». Londra: normalità entro Natale - danisailor7 : RT @eziomauro: Coronavirus nel mondo, Barcellona chiede ai cittadini di rimanere a casa -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Barcellona

Le ultime notizie sul Coronavirus in Italia e le news dal mondo di oggi, venerdì 17 luglio. Gli ultimi dati sui contagi da Coronavirus in Italia registrano 231 nuovi casi e 11 morti. Sono più di 13,5 ...Il coronavirus stringe nella sua morsa Barcellona. Misure restrittive e lockdown stanno tornando a causa di picchi di contagi giornalieri nella città. L’appello ai cittadini è di restare a casa. Il co ...