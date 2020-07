Chiusura hotspot Messina, De Luca: "Struttura non a norma" (Di venerdì 17 luglio 2020) Maurizio Zoppi Oggi pomeriggio è stata emanata l’ordinanza del Sindaco di Messina, Cateno De Luca, con la quale si stabiliscono i termini per la Chiusura dell’hotspot di Bisconte, attualmente presente nell’ex Caserma Gasparro. La disposizione amministrativa prevede lo sgombero dell’area in questione entro 5 giorni. In seguito la Struttura sarà soggetta a demolizione. accoglienza migranti centri per i migranti hotspot Persone: Cateno De Luca  Luoghi: ... Leggi su ilgiornale

Zacca33 : RT @CatenoDeLuca: BASTA CON IL MERCIMONIO DEI MIGRANTI A MESSINA! I migranti fuggono mettendo in pericolo la popolazione e dobbiamo pure st… - kitina_marine : RT @CatenoDeLuca: BASTA CON IL MERCIMONIO DEI MIGRANTI A MESSINA! I migranti fuggono mettendo in pericolo la popolazione e dobbiamo pure st… - 71Conti : RT @CatenoDeLuca: BASTA CON IL MERCIMONIO DEI MIGRANTI A MESSINA! I migranti fuggono mettendo in pericolo la popolazione e dobbiamo pure st… - Marco1999Busa : RT @CatenoDeLuca: BASTA CON IL MERCIMONIO DEI MIGRANTI A MESSINA! I migranti fuggono mettendo in pericolo la popolazione e dobbiamo pure st… - Paola_zrz : RT @CatenoDeLuca: BASTA CON IL MERCIMONIO DEI MIGRANTI A MESSINA! I migranti fuggono mettendo in pericolo la popolazione e dobbiamo pure st… -