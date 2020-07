Caterina Balivo: incidente in volo avuto mentre si recava in Sicilia (Di venerdì 17 luglio 2020) Caterina Balivo ha raccontato nelle sue storie Instagram l’incidente in volo avuto mentre si recava in Sicilia. Caterina Balivo, Fonte foto: nsstagram (@CaterinaBalivo) Qualche ora fa, Caterina Balivo aveva annunciato la sua partenza con tutta la famiglia per la Sicilia: “Aspettavo questo viaggio dal mio compleanno. Poi sappiamo tutti quello che è successo” ha infatti raccontano, durante il suo viaggio in auto verso l’aeroporto. Tuttavia, non tutto è andato secondo i piani e la conduttrice ha raccontato sul suo profilo Instagram dell’incidente in ... Leggi su chenews

