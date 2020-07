Calciomercato Inter: City su Lautaro, ecco le possibili contropartite (Di venerdì 17 luglio 2020) Il Manchester City vuole Lautaro Martinez e Guardiola avrebbe individuato le possibili pedine di scambio nell’affare Dopo il Barcellona un’altra squadra si iscrive alla corsa per Lautaro Martinez. Si tratta del Manchester City di Pep Guardiola. Secondo La Gazzetta dello Sport il club inglese si era fatto vivo negli ultimi mesi ricevendo un secco no da parte del Toro, che aveva in testa solo il Barcellona. Ora, però, la situazione è diversa. Dopo la sentenza del Tas che ha riammesso il City in Champions, Guardiola è tornato d’incanto ad avere ampia disponibilità economica. E, rispetto al Barça, i Citizens potrebbero accontentare molto più facilmente le richieste dell’Inter. ... Leggi su calcionews24

