Bucchioni su Sarri: “Juve tentata dall’esonero, rigettato dalla rosa dall’inizio” (Di venerdì 17 luglio 2020) Bucchioni sul futuro di Sarri ha detto che la Juventus è tentata dall'esonerarlo, la squadra dall'inizio non lo ha accettato. L'articolo Bucchioni su Sarri: “Juve tentata dall’esonero, rigettato dalla rosa dall’inizio” proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri

rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: TMW RADIO - Bucchioni: 'Futuro di Sarri in bilico? La Juve naviga a vista, la tentazione ci sarebbe, c'è un rigetto del… - napolimagazine : TMW RADIO - Bucchioni: 'Futuro di Sarri in bilico? La Juve naviga a vista, la tentazione ci sarebbe, c'è un rigetto… - news24_napoli : AUDIO – Bucchioni: “Sarri? Juve tentata dall’esonero, la squadra l’ha… - tuttonapoli : AUDIO - Bucchioni: 'Sarri? Juve tentata dall'esonero, la squadra l'ha rigettato dall'inizio' - TUTTOJUVE_COM : Bucchioni a TMW Radio: 'Sarri rigettato dal gruppo: frattura immediata. Il successore...' -

Ultime Notizie dalla rete : Bucchioni Sarri

AreaNapoli.it

Enzo Bucchioni, giornalista, ai microfoni di TMW Radio ha parlato del momento che vivono i bianconeri: "Futuro di Sarri in bilico? La Juve sta navigando a vista, non è abituata a certi tipi di decisio ...A commentare le notizie del giorno a Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, è stato il giornalista e opinionista Enzo Bucchioni. "La Juve sta navigando a vista, non è abituata a certi tipi di decision ...