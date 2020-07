Atletica, Stecchi impegnato nel salto con l’asta a Castelporziano: Lai in gara a Donnas sui 100 metri (Di venerdì 17 luglio 2020) Riflettori puntati su Castelporziano (Roma) e su Donnas (Aosta) per il sabato d’Atletica. Sulla pedana del centro sportivo delle Fiamme Gialle, a partire dalle 18, debutta l’astista finalista mondiale Claudio Stecchi. Il finanziere fiorentino allenato dal primatista italiano Giuseppe Gibilisco inizia da una sfida completamente azzurra con altri tre astisti che si allenano, come lui, all’Infernetto: il campione italiano all’aperto e al coperto Max Mandusic (Trieste Atletica), salito a 5,50 in febbraio, il saltatore da 5,55 Alessandro Sinno (Aeronautica) e lo junior Ivan De Angelis (Fiamme Gialle). È il primo test per Stecchi sulla strada che conduce alla Diamond League e in particolare ... Leggi su sportfair

