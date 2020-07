Uomini e donne, Ida Platano e Riccardo Guarnieri: le cause dell'addio (Di giovedì 16 luglio 2020) e Riccardo Guarnieri si sono lasciati. La coppia, nata sotto i riflettori di ' Uomini e donne ', aveva ricominciato la relazione dopo una breve separazione, ma il lockdown passato insieme li ha ... Leggi su leggo

elenabonetti : Con il cuore di nuovo a #Palermo, vicina alle donne e gli uomini di questa città meravigliosa, che vivono ore diffi… - fattoquotidiano : Conte: “Divario salariale tra uomini e donne? È ingiustificabile. Necessario intervenire per ristabilire parità del… - Viminale : Violento nubifragio a #Palermo. Il ministro #Lamorgese: vicina alla città così gravemente colpita da questa calamit… - Mila_moan : @annaascionefoto @gius86556385 @Iperbole_ Ciao, lo sai che per entrare a far parte di questi numeri c'è bisogno di… - MichelaGenoves3 : RT @fattoquotidiano: Conte: “Divario salariale tra uomini e donne? È ingiustificabile. Necessario intervenire per ristabilire parità delle… -