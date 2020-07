Udinese, trauma contusivo al ginocchio destro per Jajalo e Teodorczyk (Di giovedì 16 luglio 2020) Nel corso della gara di ieri contro la Lazio, l’Udinese ha strappato un punto preziosissimo in ottica salvezza, ma ha subito anche due infortuni pesanti, quelli di Mato Jajalo e Lukasz Teodorczyk. Entrambi i calciatori, stando a quanto emerge dagli esami strumentali, hanno riportato un trauma contusivo-distorsivo al ginocchio destro. Nei prossimi giorni sosterranno una visita di controllo con il professor Mariani presso la clinica Villa Stuart di Roma, ma non potremo certamente rivederli in questa stagione. Leggi su sportface

