Toscana, proposta legge per inserire l'antifascismo tra i valori dello statuto regionale

Eugenio Giani, presidente del Consiglio regionale della Regione Toscana, ha dichiarato che depositerà oggi "la proposta di legge che avevo preannunciato per inserire nell'articolo 4 dello statuto ...

Austerità sì, ma vissuta con piacere e come miglioramento della qualità di vita. Significa dipendere meno dai soldi e diventare più inter-dipendenti, ovvero sostenuti gli uni e gli altri dalla qualità ...

Eugenio Giani, presidente del Consiglio Regionale della Regione Toscana, ha dichiarato che depositerà oggi "la proposta di legge che avevo preannunciato per inserire nell'articolo 4 dello statuto regi ...

