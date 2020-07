Spal-Inter 0-4, le pagelle di CalcioWeb: la squadra di Conte vola al secondo posto, ottimo Sanchez [FOTO] (Di giovedì 16 luglio 2020) Spal-Inter, le pagelle di CalcioWeb – Dominio per l’Inter nella partita di campionato contro la Spal ed importante scatto al secondo posto della classifica. Altra brutta prestazione per la Spal di Di Biagio, per la retrocessione è solo questione di tempo, oggi è stata praticamente alzata bandiera bianca. Già nel primo tempo i nerazzurri hanno dimostrato di essere superiori, palo da parte di Brozovic. Poi è Candreva a portare in vantaggio gli ospiti, proteste della Spal per un calcio di rigore non fischiato per un contatto Strefezza-Handanovic. Nella ripresa non c’è partita, l’Inter chiude i conti con Biraghi, Sanchez e ... Leggi su calcioweb.eu

