Sky - Napoli-Osimhen, nessuna marcia indietro: si tratta con l’agente per chiudere l’affare (Di venerdì 17 luglio 2020) Continuano ad arrivare indiscrezioni e dettagli riguardo Victor Osimhen e l'affare per portare l'attaccante nigeriano all'ombra del Vesuvio. Leggi su tuttonapoli

SkyTG24 : Abusi su bimba cinque anni in Irpinia, arrestati nonno e 30enne - SkyTG24 : #Napoli, contrabbandieri e parcheggiatori 'furbetti del reddito' - SkyTG24 : Droga a Mondragone, coltiva marijuana in casa: arrestato 38enne - news24_napoli : Sky – Milik ha già l’accordo con la Juve: bianconeri vogliono uno… - sportli26181512 : Messi: 'Se il Barcellona gioca così, perde anche col Napoli in Champions': Dopo aver perso in casa con l'Osasuna e… -