Serie A, SPAL - Inter ore 21.45: le formazioni ufficiali (Di giovedì 16 luglio 2020) La 33ª giornata di Serie A si chiude con il posticipo del Paolo Mazza di Ferrara tra SPAL e Inter. Gara in programma alle ore 21:45. I padroni di casa sono ormai con un piede e mezzo in Serie B e cerca punti per tenere vive le speranze di salvezza, i nerazzurri invece vogliono riaprire il discorso Scudetto. Con una vittoria gli ospiti si ritroverebbero a sei punti dalla Juventus. Queste le scelte ufficiali di Di Biagio e Conte. Le formazioni ufficiali di SPAL - Inter SPAL (4-4-2): Letica;... Leggi su 90min

