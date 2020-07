Razer Huntsman Mini: ecco la nuova tastiera col fattore forma del 60% (Di giovedì 16 luglio 2020) La prima tastiera Razer con fattore forma del 60% realizzata con i miglioramenti suggeriti dalla community è ora disponibile nelle due varianti di switch ‘clicky’ tradizionali o lineare ottici aggiornati di recente Razer, il leader globale nel lifestyle gaming, annuncia la tastiera ottica gaming Razer Huntsman Mini con fattore forma del 60%. Questa nuova tastiera ultracompatta è la new entry nella famiglia Huntsman, nota per i suoi switch ottici leader di settore, più performanti dei tradizionali meccanici sia per velocità che tempi di risposta. La Huntsman Mini ... Leggi su tuttotek

