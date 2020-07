Piccolo Opera Festival del FVG, dal 20 agosto al 13 settembre 2020 (Di venerdì 17 luglio 2020) La musica lirica in castelli, antiche dimore, giardini storici, in una sinfonia di suoni e voci che porterà alla scoperta di angoli incantati e segreti, ricchi di storia ed arte, del Friuli Venezia Giulia, dal 20 agosto al 13 settembre torna il Piccolo Opera Festival del Friuli Venezia Giulia, atteso cartellone estivo che anche quest’anno non vuol mancare all’appuntamento con il suo pubblico. Spettacoli all’aperto, a cui faranno da corollario visite guidate, aperitivi, introduzioni all’ascolto e cene prima e dopo gli appuntamenti musicali. Per un’esperienza che permetterà di conoscere non solo la storia e le architetture, ma anche sapori e vini di questa straordinaria regione di confine protesa verso la ... Leggi su udine20

StudioAgora1 : ?? Dal 20 agosto al 13 settembre ?? Con il #PiccoloOperaFestival del Friuli Venezia Giulia la magia della lirica ris… - PegasoNews : 13° EDIZIONE DEL PICCOLO OPERA FESTIVAL DEL FRIULI VENEZIA GIULIA - ENRICOLIOTTI : Dal 20 agosto al 13 settembre – Con il Piccolo Opera Festival del Friuli Venezia Giulia la magia della lirica risuo… - EdizioniLindau : RT @CarloCoccioli: Esce oggi #PiccoloKarma, il romanzo omonimo della collana dedicata alla mia opera di @EdizioniLindau. Non a caso, tra Di… - LuridoGioco : @perelaa Non è tanto difficile per me: se non tieni le mani dietro la schiena, ti pigli il rigore, se vuoi davvero… -

Ultime Notizie dalla rete : Piccolo Opera Piccolo Opera Festival del FVG, dal 20 agosto al 13 settembre 2020 Udine20 Minori in coma etilico davanti al bar, gli ex proprietari a processo: "Etichettati come colpevoli, ma dimostreremo la nostra estraneità ai fatti"

2' di lettura Senigallia 16/07/2020 - Ci fu un grande risalto mediatico in ordine ai fatti accaduti nel 2017 relativi alla vendita ed alla somministrazione di bevande ai minorenni specie nelle ore ...

E Camilleri salvò Cardarelli: 23 storie in edicola con il «Corriere»

Quando frequentavo come allievo regista l’Accademia Nazionale d’Arte Drammatica a Roma negli anni 1949-1950, per un certo periodo andai ad abitare in un grande appartamento nei pressi di piazzale Flam ...

2' di lettura Senigallia 16/07/2020 - Ci fu un grande risalto mediatico in ordine ai fatti accaduti nel 2017 relativi alla vendita ed alla somministrazione di bevande ai minorenni specie nelle ore ...Quando frequentavo come allievo regista l’Accademia Nazionale d’Arte Drammatica a Roma negli anni 1949-1950, per un certo periodo andai ad abitare in un grande appartamento nei pressi di piazzale Flam ...