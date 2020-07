Piaga cavallette in Sardegna (Di giovedì 16 luglio 2020) Non si arresta nel Nuorese l'avanzata delle cavallette, che da maggio divorano pascolo e colture della media valle del Tirso. La calamità abbraccia un territorio di circa 30 mila ettari, secondo l'ultimo aggiornamento, dalle pendici del Goceano sino all'alto Oristanese, nella Sardegna Centrale. Le più colpite sono le aziende dei comuni di Ottana, Orotelli, Oniferi, Orani, Illorai, Bolotana, Silanus e Sedilo, un'area ricca anche di colture intensive, alla cui irrigazione provvede il Consorzio di Bonifica della Sardegna centrale. I dirigenti dell'Ente hanno richiamato in questi giorni l'attenzione della Regione Sardegna, affinché si valutino i danni e la necessita' di indennizzi economici. Le locuste sono arrivate anche in una parte delle campagne di Escalaplano. Com'è cominciata ... Leggi su agi

Invasione di cavallette in Etiopia, Caritas invia aiuti urgenti

