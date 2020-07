Per Giuseppe Culicchia, la cancel culture è un pericolo reale per la libertà di espressione (Di giovedì 16 luglio 2020) Una volta era la “cultura del piagnisteo”, oggi è diventata della “cancellazione”. Per lo scrittore torinese Giuseppe Culicchia la sostanza non cambia, è soltanto aumentata l’intensità. Lui, che ha appena pubblicato per Feltrinelli “E finsero felici e contenti: Dizionario delle nostre ipocrisie”, ispirato al modello di Gustave Flaubert, conosce bene il tema, lo segue da tempo, ne ha fatto una battaglia – non va nemmeno dimenticato che ha tradotto per Einaudi “Bianco”, di Bret Easton Ellis, con cui si introduce la prima critica all’ondata censoria americana. «Già nel 2009 ero stato colpito dal fatto che, in una università americana avessero deciso di bandire ”Huckleberry Finn” di Mark Twain perché conteneva la ... Leggi su linkiesta

