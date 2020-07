Palinsesti Rai 2020/2021: la presentazione in diretta (Di giovedì 16 luglio 2020) live placement Oggi, giovedì 16 luglio 2020, si terrà la presentazione dei Palinsesti Rai riguardanti la stagione televisiva 2020-2021.La presentazione si terrà a Roma, nella storica sala A di Via Asiago, a partire dalle ore 11. In collegamento audio/video con la sala A di Via Asiago, ci saranno altre quattro sale, messe a disposizione della stampa: tre a Roma (la Sala Blu di Via Teulada e la Sala Arazzi e la Sala B di Viale Mazzini) e una a Milano (lo Studio Tv2 di Corso Sempione). Palinsesti Rai 2020/2021: la presentazione in diretta pubblicato su TVBlog.it 16 luglio 2020 10:50. Leggi su blogo

LaFag_ : RT @fanpage: #palinsestiRai, gli aggiornamenti in diretta #16luglio - fanpage : #palinsestiRai, gli aggiornamenti in diretta #16luglio - Paoblog : @TvTalk_Rai purchè poi rispettino i palinsesti ovvero giorni ed orari previsti, senza stravolgimenti per corerre di… - CIAfra73 : LIVE Presentazione palinsesti 2020/2021 della #Rai #PalinsestiRai - sacrofanoo : RT @georg00114: Allora Coletta io nella vita sogno di lavorare per te quindi vedi che cazzo devi fare co sti palinsesti io lo so che non è… -