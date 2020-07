Old Peated (Di giovedì 16 luglio 2020) Ogni giorno vi raccontiamo una nuova ricetta da provare, costruendo insieme le nostre cene e cercando di imparare di giorno in giorno una tecnica, un tipo di cottura, un taglio sempre nuovi. Non diventeremo chef, ma sicuramente avremo nel nostro quaderno qualche nuovo grande classico di famiglia, da condividere nei prossimi mesi nelle cene con gli amici. Prima di cominciare, un unico imperativo: lavatevi bene le mani. Ingredienti 30 ml bourbon, 20 ml liquore strega, 10 ml kilchoman sanaig, 10 ml sciroppo marshmallow , 2 dash angostura bitt Procedimento Versare direttamente in un bicchiere old fashioned 10 ml di sciroppo al marshmallow, ottenuto con 500 ml di zucchero liquido bollito con 100 gr di marshmallow, più 2 dash di angostura. Aggiungere il bourbon, il kilchoman, lo strega e riempire il bicchiere di ghiaccio. Mescolare per circa 20 secondi in modo da portare il drink a ... Leggi su linkiesta

