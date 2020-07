NBA, polemiche per il cibo della quarantena di Orlando: la lega corre ai ripari con Shawn Loving (Di giovedì 16 luglio 2020) polemiche tra i giocatori e gli staff delle squadre NBA, che hanno duramente criticato il cibo servito nella “bolla” di Orlando. Durante le prime 48 ore di quarantena infatti è finita sotto accusa la quantità ma soprattutto la scarsa varietà dei cibi proposti, con foto immediatamente finite sul web a raffigurare i vassoi piuttosto austeri. Al termine delle 48 ore, i giocatori si sono potuti muovere all’interno delle proprie aree e quindi hanno anche potuto alimentarsi diversamente. Per correre ai ripari dopo quanto accaduto l’NBA ha richiesto la consulenza di Shawn Loving, esperto di alimentazione sportiva e chiamato per ampliare il menu andando incontro anche alle varie diete personalizzate. ... Leggi su sportface

sportface2016 : #Basket #NBA Critiche per il cibo servito ad #Orlando, ecco come la lega corre ai ripari - sportli26181512 : NBA, Tyus Jones e lo scarafaggio nella camera d’albergo a Orlando. FOTO: Il n°21 dei Grizzlies ha trovato uno scara… -

Ultime Notizie dalla rete : NBA polemiche NBA, polemiche per il cibo della quarantena di Orlando: la lega corre ai ripari con Shawn Loving Sportface.it I Washington Redskins cambiano nome/ Per le accuse di razzismo e addio degli sponsor

La polemica non è certo nuova ... quelli che erano conosciuti come Washington Bullets nel basket NBA sono diventati Wizards, e gli esempi sarebbero ancora molti. La svolta però è dettata dal fatto che ...

NBA, Marco Belinelli nella bolla: “Sulla maglia scriverò uguaglianza, in italiano”

Una polemica dalla quale Belinelli decide di dissociarsi ... Qualcosa però dentro di me non mi ha mai fatto mollare del tutto: so bene che la NBA è una potenza economica enorme dalla mille ...

La polemica non è certo nuova ... quelli che erano conosciuti come Washington Bullets nel basket NBA sono diventati Wizards, e gli esempi sarebbero ancora molti. La svolta però è dettata dal fatto che ...Una polemica dalla quale Belinelli decide di dissociarsi ... Qualcosa però dentro di me non mi ha mai fatto mollare del tutto: so bene che la NBA è una potenza economica enorme dalla mille ...