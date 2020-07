Maria De Filippi arriva su Rai 1: tutti i dettagli del suo programma (Di giovedì 16 luglio 2020) Dopo anni di lavoro sulle reti Mediaset, finalmente Maria De Filippi sbarca in Rai. Il suo programma darà spazio alle donne. Colpo di scena in casa Rai: la conduttrice più amata di Mediaset, Maria De Filippi, arriva con un programma in prima serata. L’annuncio dei palinsesti Rai ha riservato molte sorprese, ma questa è forse la più grande. La De Filippi, attiva in TV da quasi trent’anni, condurrà in prima serata su Rai 1 uno speciale dedicato alle donne. Sarà infatti al timone di una puntata speciale in occasione del 25 novembre, ossia la Giornata Internazionale per l’Eliminazione della Violenza contro le Donne. Al suo fianco due amiche di lunghissima data, Sabrina Ferilli e Fiorella Mannoia. ... Leggi su bloglive

rtl1025 : ?? Il 25 novembre, giornata internazionale contro la violenza sulle donne, Rai1 manderà in onda un grande evento di… - davidemaggio : Maria De Filippi, Sabrina Ferilli e Fiorella Mannoia su Rai 1 #PalinsestiRai - simonadistante : RT @perchetendenza: 'Maria De Filippi': Perché il 25 novembre, Giornata Internazionale contro la violenza sulle donne, sbarcherà su @RaiUno… - wateresst : RT @darveyfeels_: Maria De Filippi, Sabrina Ferilli e Fiorella Mannoia su Rai Uno per un evento sulla violenza sulle donne e anche il 2020… - GiovannaDiPal10 : RT @_lasilviaaa: Maria De Filippi in prima serata per un evento contro la violenza sulle donne, poi tutte le fiction meravigliose Rai e Ama… -