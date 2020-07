Lo schiaffo tedesco sul caso Thyssen: un ricorso blocca tutto (Di giovedì 16 luglio 2020) Giuseppe Aloisi Uno dei due manager tedeschi condannati per il caso Thyssen ha fatto ricorso. I tempi della giustizia si allungano. Critiche dai parte dei familiari delle vittime Il caso Thyssen è destinato a far parlare ancora di sé: uno dei due manager teutonici cui era stata inflitta una pena per via di una condanna - anche se, a quanto risulta, non è mai stato in carcere - ha optato per un ricorso che ora può allungare ancora i tempi che sono necessari per la risoluzione definitiva della vicenda. Il risultato immediato dell'atto è che quello che era stato deciso dai giudici sino a questo momento, in virtù della novità dettata dal ricorso, non può che ritenersi sospeso. Dunque le tempistiche sul ... Leggi su ilgiornale

BugattiDeborah : @RalphEiche @zaiapresidente Il signore che nel suo profilo scrive in tedesco pensando che siano tutti scemi può tra… -

Ultime Notizie dalla rete : schiaffo tedesco Lo schiaffo tedesco sul caso Thyssen: un ricorso blocca tutto il Giornale 14 anni fa l’Italia vinceva il Mondiale, Lippi: “Gruppo fantastico, Buffon? Un fenomeno”

14 anni fa l'Italia alzava al cielo la sua quarta Coppa del Mondo. Era in 2006, il cielo quello di Berlino gli sconfitti i francesi e chi esultava era un Paese che aveva trovato il proprio riscatto ne ...

Eurogruppo, schiaffo al fronte del Sud

Non è bastato il sostegno compatto del fronte del Sud, Italia compresa. E nemmeno quello di Francia e Germania: la spagnola Nadia Calviño, grande favorita per la presidenza dell’Eurogruppo, è stata sc ...

14 anni fa l'Italia alzava al cielo la sua quarta Coppa del Mondo. Era in 2006, il cielo quello di Berlino gli sconfitti i francesi e chi esultava era un Paese che aveva trovato il proprio riscatto ne ...Non è bastato il sostegno compatto del fronte del Sud, Italia compresa. E nemmeno quello di Francia e Germania: la spagnola Nadia Calviño, grande favorita per la presidenza dell’Eurogruppo, è stata sc ...