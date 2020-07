Libero consorzio comunale di Trapani: Approvato il Bilancio di Previsione 2020-2021 (Di giovedì 16 luglio 2020) Riceviamo e pubblichiamo Il Commissario Straordinario del LCC di Trapani, dott. Raimondo CERAMI , esprime grande soddisfazione per il lavoro svolto dagli impiegati e funzionari dell’Ente che anche quest’anno, in controtendenza rispetto agli altri Enti di area vasta della regione Sicilia, ha consentito nella seduta del 13.07.2020, di adottare il Bilancio di Previsione per gli... L'articolo Libero consorzio comunale di Trapani: Approvato il Bilancio di Previsione 2020-2021 puoi vederlo su: Tvio Trapani. Leggi su tvio

tvio2 : Libero consorzio comunale di Trapani: Approvato il Bilancio di Previsione 2020-2021 - stampalibconsag : Il Libero Consorzio approva il progetto di riqualificazione del Giardino Botanico - stampalibconsag : NUOVI INTERVENTI SONO PREVISTI SULLA S.P 32 RIBERA-CIANCIANA DA PARTE DEL LIBERO CONSORZIO AGRIGENTO… - stampalibconsag : NUOVI INTERVENTI SONO PREVISTI SULLA S.P 32 RIBERA-CIANCIANA DA PARTE DEL LIBERO CONSORZIO AGRIGENTO… - ScrivoLibero : Il #LiberoConsorzioAg approva il progetto di riqualificazione del #GiardinoBotanico #Agrigento -… -

Ultime Notizie dalla rete : Libero consorzio Il Libero Consorzio approva il progetto di riqualificazione del Giardino Botanico Sicilia ON Press Passerelle su pista ciclabile. Ecco la migliore soluzione

Il Libero Consorzio Comunale di Ragusa ha trovato la soluzione a costo zero per “eliminare il pericolo” sulla pista ciclabile Pisciotto- Sampieri, in particolare nei ponticelli che attraversano alcun ...

Festival Filosofia 2020 Una “macchina perfetta” pronta a sfidare anche gli ostacoli dell’era Covid

«Il nostro - spiega il direttore del consorzio festivalfilosofia Daniele Francesconi - è un pubblico maturo e intelligente che capirà bene la situazione e le regole attuate per garantire la ...

Il Libero Consorzio Comunale di Ragusa ha trovato la soluzione a costo zero per “eliminare il pericolo” sulla pista ciclabile Pisciotto- Sampieri, in particolare nei ponticelli che attraversano alcun ...«Il nostro - spiega il direttore del consorzio festivalfilosofia Daniele Francesconi - è un pubblico maturo e intelligente che capirà bene la situazione e le regole attuate per garantire la ...