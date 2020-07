La nostalgia di Dino Zoff: “Avrei voluto vincere lo scudetto con il Napoli di Josè Altafini e Omar Sivori” (Di giovedì 16 luglio 2020) Dino Zoff, campione del Mondo e d’Europa con la Nazionale Italiana, oltre che ex portiere di Napoli e Juventus, ha rilasciato un’intervista ai microfoni di Radio Goal su Kiss Kiss Napoli, emittente ufficiale del club azzurro. “Campionato? Quello che possiamo dire, che può succedere veramente di tutto, anche perché la Juventus è distante soli sette punti dall’Inter. Vediamo cosa succederà, è un campionato molto particolare quello che stiamo vivendo. Nazionale? Potevamo battere chiunque nel 1982”. Tra l’altro, il calendario prevede per la prossima giornata uno scontro fra due ex squadre dell’estremo difensore: il Napoli e l’Udinese, un match nel quale Gennaro Gattuso spera di ritrovare la vittoria. Intanto, ecco una ... Leggi su calciomercato.napoli

