James Rodriguez, parla il patrigno: “Voglio sia felice. Mi piacerebbe lo fosse… all’Atletico Madrid” (Di giovedì 16 luglio 2020) Quale futuro per James Rodriguez? Il trequartista colombiano del Real Madrid non sta trovando spazio in blancos e nonostante quello che pare essere il successo finale in Liga, nella prossima stagione le strade delle due parti quasi sicuramente si dividerann.Ma allora dove potrebbe giocare l'ex Bayern Monaco? Tante le voci che lo vorrebbero alla corte di Ancelotti all'Everton o, addirittura, dai rivali dell'Atletico Madrid. Proprio sul futuro del colombiano ha parlato Juan Carlos Restrepo, il patrigno di James Rodriguez. Come riporta AS, l'uomo ha commentato quelle che sono le sue aspettative per il calciatore.James Rodriguez verso l'Atletico Madridcaption id="attachment 857127" align="alignnone" width="545" James ... Leggi su itasportpress

James Rodriguez Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : James Rodriguez