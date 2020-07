Il VIDEO del simpaticissimo siparietto tra Gattuso e Mihajlovic, insieme nel post gara: “Quando abbaia…” (Di giovedì 16 luglio 2020) In campo spesso rivali, da calciatori prima e da allenatori poi. Due caratteri forti, molto simili, ma soprattutto due amici. E le immagini di ieri lo hanno dimostrato. Gennaro Gattuso e Sinisa Mihajlovic, praticamente, in Bologna-Napoli di ieri hanno fatto tutto… insieme. insieme nel pre gara, vicini durante il match ed insieme nel post. Ai microfoni di Dazn si sono presentati insieme, appunto, per parlare della sfida. E, della stessa, si è parlato anche poco in termini seri. I due si sono presi la scena tra una battuta e una risata. “Io abbaio ma mordo poco. Sinisa abbaia meno ma quando abbaia ti lascia il segno”, ha scherzato Gattuso. Mentre Mihajlovic ha confessato: “Cosa ... Leggi su calcioweb.eu

matteosalvinimi : Possiamo evitare di importare positivi al coronavirus dal resto del mondo? Se c'è un ministro dell'Interno, si facc… - chetempochefa : 'll tempo è terribile, cancella. Cancella le persone, la memoria. È più facile negare e i ragazzi non studiano la s… - matteosalvinimi : Come Lega ci opporremo dentro e fuori al Parlamento perché gli italiani non vengano tenuti sotto sequestro per altr… - ValeriaTestagu1 : @matteosalvinimi Postare un video del genere, privo di contestualizzazione conferma che la gamma di elettori a cui… - socialidarity : Wilderness e Mindfulness al parco del Gran Paradiso. Le attività si svolgo dal 9 all'11 agosto… -

Ultime Notizie dalla rete : VIDEO del VIDEO | Pupo canta "Su di noi" dalla torre del Comune". E' l'augurio per Arezzo ArezzoNotizie Sampdoria, i convocati per il Cagliari: c’è Ramirez

Stasera Sampdoria-Cagliari: i convocati di Ranieri. Il tecnico blucerchiato porta con sè Ramirez e ritrova Ferrari, out gli infortunati Vieira e Tonelli Dopo una vigilia divisa tra analisi video e stu ...

Xiaomi annuncia Mi Smart Band 5 e una valanga di nuovi dispositivi in Italia: eccoli tutti!

Xiaomi ha annunciato tantissime novità che vanno ad ampliare il sempre più interessante ecosistema del produttore cinese in Italia. Noto da anni per i suoi prodotti dal rapporto qualità-prezzo quasi a ...

Stasera Sampdoria-Cagliari: i convocati di Ranieri. Il tecnico blucerchiato porta con sè Ramirez e ritrova Ferrari, out gli infortunati Vieira e Tonelli Dopo una vigilia divisa tra analisi video e stu ...Xiaomi ha annunciato tantissime novità che vanno ad ampliare il sempre più interessante ecosistema del produttore cinese in Italia. Noto da anni per i suoi prodotti dal rapporto qualità-prezzo quasi a ...