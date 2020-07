Il coronavirus spezza una tradizione millenaria: per la prima volta a Foglianise niente sfilata dei carri (Di giovedì 16 luglio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiFoglianise (Bn) – Tempi duri per le grandi feste popolari. Non fa sconti l’emergenza coronavirus che infierisce impietosamente anche sulle tradizioni più sentite. Una di queste è sicuramente quella della festa del grano a Foglianise, manifestazione in onore di San Rocco patrono del paese. Quest’anno, a causa della crisi sanitaria determinata dal covid, la mattina del 16 agosto non sfilerà nessun carro di grano per le strade del borgo sannita. “Non ci sono le condizioni, le misure per il contrasto e per il contenimento del contagio del Covid-19 ne impediscono la realizzazione”. Una notizia che era nell’aria ma l’ufficialità è arrivata solo ieri, dopo che il sindaco Giuseppe Tommaselli ha diffuso la nota. L’ordinanza che vieta ... Leggi su anteprima24

Raphael52302717 : @StaseraItalia @Giulio_Tremonti Che confronto impietoso. Quattro scientology nullificati da Tremonti che con toni p… -

È servito a riannodare il filo dei rapporti spezzato dall’epidemia.... "Io desidero". La scritta rossa è il cuore del maxi-graffito che Caponago realizzerà per ricordare il Covid su un muro del paese.

ATLANTIA +26% IN BORSA/ Il mercato celebra i Benetton e smonta la narrazione di Conte

Atlantia ieri ha chiuso in Borsa con un rialzo del 26,6%. Il mercato ha capito che l’accordo non è una vittoria del Governo come dice Conte Ieri Atlantia ha chiuso la giornata in Borsa con un rialzo d ...

