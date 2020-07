I 27 leader a Bruxelles, il big match è Italia-Olanda (Di giovedì 16 luglio 2020) Il ‘grande giorno’ è arrivato. Dopo mesi di discussioni a distanza, i 27 leader degli Stati Ue arrivano all’Europa building di Bruxelles per cercare un’intesa su “Next generation Eu”, il piano della Commissione europea di risposta alla crisi economica da Covid. Partenza venerdì alle 10. Chiusura sabato, forse, ma tempi e modi non si conoscono. Alla vigilia l’accordo è lontano, con il Consiglio europeo, tra i più importanti della storia dell’Unione, che si presenta sempre più come un derby tra Italia e Olanda, paesi agli antipodi nelle richieste sul Recovery fund. In mezzo alle distanze c’è anche il Mes, oltre che Angela Merkel nel ruolo di mediazione.“Stiamo affinando le armi, vorrei dire ‘affilando’ le ... Leggi su huffingtonpost

BRUXELLES – Il lapsus freudiano con il quale il presidente del Consiglio Giuseppe Conte lascia Roma per incontrare a Bruxelles il presidente francese Emmanuel Macron alla vigilia del vertice europeo d ...

