Giulia De Lellis ha bisogno di una pausa | Carriera al limite per lei e Andrea Damante ? (Di giovedì 16 luglio 2020) L’estate di Giulia De Lellis è ricca di emozioni ma anche di preoccupazioni? A quanto pare le cose non stanno procedendo come lei sperava e se, dopo i fatti del 2019, abbiamo modo di vedere l’influencer innamorata e spensierata, a quanto pare dovrà Giulia De Lellis fare i conti con dei problemi derivanti dalla una … L'articolo Giulia De Lellis ha bisogno di una pausa Carriera al limite per lei e Andrea Damante ? proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

olivefritte : Ve l'ho mai detto che ho una foto con Giulia de lellis - blogtivvu : Giulia De Lellis denunciata per truffa? Orafi di Valenza contro influencer - zazoomblog : Gioielleria fa una campagna con Giulia De Lellis per ‘aiutare gli orafi di Valenzia in crisi’. Ma arriva la denunci… - FQMagazineit : Gioielleria fa una campagna con Giulia De Lellis per ‘aiutare gli orafi di Valenzia in crisi’. Ma arriva la denunci… - clikservernet : Gioielleria fa una campagna con Giulia De Lellis per ‘aiutare gli orafi di Valenzia in crisi’. Ma arriva la denunci… -