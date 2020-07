Formula 1, Vettel a un passo dalla Racing Point: decisivo un faccia a faccia con Stroll avvenuto in Svizzera (Di giovedì 16 luglio 2020) La firma non è ancora arrivata, ma tutti i tasselli stanno andando lentamente al proprio posto. Sebastian Vettel si avvicina a grandi passi verso la Racing Point, che nel 2021 cambierà denominazione diventando Aston Martin. Quinn RooneyLe indiscrezioni continuano a rincorrersi, con il tedesco che avrebbe accettato la destinazione con un unico obiettivo: entrare nell’orbita Mercedes per prendere, magari nel 2022, il posto di Lewis Hamilton a Brackley. Intanto però c’è un contratto da sistemare e autografare con la Racing Point, che vorrebbe affidare al tedesco il progetto ‘Aston Martin’ del 2021. Secondo la rivista motorsport-total, si sarebbe tenuto in Svizzera, nella città di Gstaad, un ... Leggi su sportfair

