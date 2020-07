Esperia, rogo in un’azienda agricola: a fuoco oltre 500 balle di fieno (Di giovedì 16 luglio 2020) Paura e fiamme nella notte ad Esperia, dove in un’azienda agricola in zona Monticelli, oltre 500 balloni di fieno sono andati a fuoco attorno alle 2. Il rogo ha provocato danni ingenti: la stima è di ben 15mila euro. Sul posto si sono subito recati i vigili del fuoco di Cassino e i carabinieri della compagnia di Pontecorvo che hanno aperto un’inchiesta per fare luce sull’incendio. Le operazioni di spegnimento non sono state affatto semplici, anzi, si sono protratte fino all’alba. Fortunatamente non si sono registrati feriti e/o intossicati. Esperia, rogo in un’azienda agricola: a fuoco oltre 500 balle di ... Leggi su ilcorrieredellacitta

