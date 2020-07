Dalla Spagna: Firpo può accettare l’Inter, il Barça lavora per Lautaro (Di giovedì 16 luglio 2020) Come raccolto dal MundoDeportivo, Junior Firpo potrebbe rientrare nell’affare per Lautaro Martinez con il Barcellona pronto a portare in Catalogna l’attaccante dell’Inter. Come spiega il quotidiano spagnolo, la trattativa resta comunque complicata ma il calciatore spagnolo è sulla strada per accettare l’offerta dei nerazzurri nonostante chieda delle garanzie – ribadisce Mundo Deportivo – con le due squadre pronte a concretizzare lo scambio con un conguaglio economico in favore dei nerazzurri. Foto: profilo Barcellona L'articolo Dalla Spagna: Firpo può accettare l’Inter, il Barça lavora per Lautaro proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla

La7tv : #inonda @EnricoLetta spiega perchè è favorevole al MES: 'Si potrebbe da subito usare per costruire 1000 centri di t… - fattoquotidiano : Coronavirus, in Spagna tornano mascherine e restrizioni: dalla Catalogna alla Galizia, più di 70 focolai attivi - clikservernet : Dalla Spagna: Firpo può accettare l’Inter, il Barça lavora per Lautaro - Noovyis : (Dalla Spagna: Firpo può accettare l’Inter, il Barça lavora per Lautaro) Playhitmusic - - marmelyr : RT @angela3nipoti1: @claudioborlotto @gori_magnani @FriendArt_ @albertopetro2 @neblaruz @MariangelaSant8 @smc_su @migliaccio31 @martinis201… -

Ultime Notizie dalla rete : Dalla Spagna Dalla Spagna, alla Scozia, al Belgio. Cresce la voglia di indipendenza Ticino Notizie Bombardier, lavoratori in corteo per chiedere certezze sul futuro

Hanno sfilato in corteo dallo stabilimento sino all’Aurelia ... alta velocità di cui 14 per il mercato nazionale e 23 per la Spagna, come da bando vinto da Trenitalia in terra iberica, in ...

Imperia, via al nuovo servizio di Igiene urbana della De Vizia

Imperia. Oggi inizia ufficialmente il nuovo servizio di raccolta dei rifiuti urbani e di pulizia della città, ad eseguirlo per i prossimi 5 anni sarà il raggruppamento d’imprese tra la De Vizia Transf ...

Hanno sfilato in corteo dallo stabilimento sino all’Aurelia ... alta velocità di cui 14 per il mercato nazionale e 23 per la Spagna, come da bando vinto da Trenitalia in terra iberica, in ...Imperia. Oggi inizia ufficialmente il nuovo servizio di raccolta dei rifiuti urbani e di pulizia della città, ad eseguirlo per i prossimi 5 anni sarà il raggruppamento d’imprese tra la De Vizia Transf ...