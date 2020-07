Corte di giustizia UE annulla accordo transatlantico sul trasferimento di dati (Di giovedì 16 luglio 2020) La Corte di giustizia UE annulla l’accordo transatlantico sul trasferimento di dati negli Stati Uniti dei cittadini europei.Per l’alto tribunale non ci sarebbero abbastanza assicurazioni sulla protezione dei dati dei cittadini europei contro le frodi da parte delle agenzie di intelligence statunitensi.Dunque, alle società tecnologiche come Facebook potrebbe essere impedito di spedire tali dati negli Stati Uniti e quindi di utilizzarli per la commercializzazione.Cos’è la privacy e perché è importanteCorte di giustizia UE si pronuncia sulla privacyCosa rende aziende come Google, Facebook, Microsoft, Amazon (e tante altre) le più ricche del mondo? La ... Leggi su pantareinews

