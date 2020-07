CorSport: il Napoli paga tutto nella ripresa, proprio quando entrano le sue ‘stelle’ (Di giovedì 16 luglio 2020) “Dov’è l’errore? E quando Bologna e Napoli si tuffano, ‘distrutte’, sotto una doccia per lasciare che anche l’ultima goccia di acido lattico scompaia, Mihajlovic e Gattuso staranno ancora lì a chiedersi cosa sia successo in quella partita strana, diversa, spaccata a metà, in cui ognuno se n’è preso un pezzo (o un tempo) per scoprire poi che gli è rimasto pochino”. È l’analisi che fa il Corriere dello Sport della partita di ieri del Napoli contro il Bologna, finita in pareggio. “Il Napoli paga tutto nella ripresa, proprio quando entrano le sue ‘stelle’ e il Bolgona, che ha già dato nel ... Leggi su ilnapolista

CorSport – Napoli, Jovic resta nel mirino di Giuntoli Vivicentro CorSport - Il Napoli non ha gradito l'apertura di Milik alla Juventus, si guarda alla cessione all'estero:

C'è Milik in pole position o forse è il caso di dire che c'è la Juventus in cima alla lista delle preferenze del polacco del Napoli. Preferirebbe cederlo altrove però il Napoli, che questa apertura al ...

CorSport: blitz di Giuntoli in Francia, il Napoli vuole Osimhen e Gabriel

Dopo essere stato in città e aver conosciuto prima Rino Gattuso e poi Aurelio De Laurentiis, l’attaccante nigeriano si è preso del tempo per riflettere. Ultimatum del Napoli ai tempi di Osimhen. Secon ...

