Contagio in alto mare | è un anziano la chiave del mistero?

L'equipaggio della Echizen Maru, positivo al coronavirus, si trova in isolamento sulla nave da sabato scorso

Coronavirus, 1 nuovo contagio in Alto Adige. Due persone guarite sarebbero tornate positive il Dolomiti Hong Kong: coronavirus, registrato record giornaliero di 67 contagi (3)

Hong Kong, 16 lug 12:38 - (Agenzia Nova) - A partire dal 15 luglio Hong Kong ha introdotto un nuovo regolamento che rende obbligatorio indossare mascherine per i passeggeri del trasporto pubblico, aut ...

Contagio in mare aperto: la causa potrebbe essere un uomo di 80 anni

USHUAIA - Potrebbe essere celata in un volo aereo la chiave del mistero della nave Echizen Maru, rientrata al porto di Ushuaia dopo che la maggioranza dell'equipaggio è risultata positiva al coronavir ...

