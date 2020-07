Caro Costa, bello il progetto ‘Forestami’, ma difficile da realizzare. Andiamo a vivere in campagna, piuttosto (Di giovedì 16 luglio 2020) È stato lanciato, alla presenza del ministro dell’Ambiente Sergio Costa, di cui ormai da tempo apprezzo la comunicazione e l’operato, il progetto Forestami, nato su iniziativa di Comune e Città metropolitana di Milano sulla base di una ricerca del Politecnico di Milano e sostenuto da una serie di enti. Il progetto intende portare alla piantumazione di tre milioni di alberi e arbusti nell’area metropolitana milanese entro il 2030. Di questa iniziativa, a differenza di quanto il titolo sembra suggerire, non si può che dire gran bene. Le cosiddette “foreste urbane“, che non sono i parchi, ma alberi che vivono nella città, facendo ombra e abbassando le temperature, sono davvero una delle migliori soluzioni che abbiamo sia per adattarsi ai cambiamenti climatici, i cui effetti sono ... Leggi su ilfattoquotidiano

