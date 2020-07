Barcellona, Messi sfoga tutta la rabbia: “Abbiamo perso una Liga. Giocando così saremo eliminati dal Napoli” (Di venerdì 17 luglio 2020) Parla poco ma, quando lo fa, dice sempre cose pesanti. Leo Messi ha sfogato rabbia e delusione dopo la sfida persa contro l’Osasuna in casa. Una sconfitta inaspettata e che, visto il successo del Real Madrid, ha regalato il titolo ai rivali di sempre con una giornata d’anticipo. Messi ha processato la sua squadra nel post-partita, tirando in ballo anche il Napoli, avversario del Barcellona in Champions: “Non ci aspettavamo questo epilogo ma tutto ciò conferma l’andamento della stagione. Siamo una squadra debole e molto irregolare, che ha perso punti dove non avrebbe dovuto. Il Real Madrid ha fatto la propria parte e, dopo lo stop, non ha perso alcuna partita. Noi, al contrario, abbiamo perso molti punti e dobbiamo ... Leggi su calcioweb.eu

