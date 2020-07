Barbara D’Urso, triste perdita per la conduttrice: “Un angelo in più nel cielo” (Di giovedì 16 luglio 2020) Barbara D’Urso continua a spiazzare i suoi follower, ma questa volta la conduttrice è davvero molto triste a causa di una recente perdita: “Un angelo in più nel cielo” Barbara D’Urso, Fonte foto: Instagram (@Barbaracarmelitadurso)Brutto giorno per l’amatissima conduttrice di ‘Live – Non è la D’Urso‘, ‘Domenica Live‘ e ‘Pomeriggio 5‘, Barbara D’Urso: “Un angelo in più nel cielo”. Qualche ora fa, Barbarella ha postato uno scatto che, secondo i commenti, risalirebbe a qualche anno fa. La fotografia, però, non è come quelle solite dove la conduttrice si ... Leggi su chenews

arizzlesus : ho appena scoperto i tiktok di Barbara d’Urso con Denis Dosio - pinkfloydson : Barbara D'Urso è in vacanza, ma permettetemi di usare la sua parola preferita: SHOCK! SHOCK! Maria De Filippi sbarc… - Laverit63025200 : @Libero_official Questi sono titoli di un giornale? Sembrano retroscena di Barbara D'Urso - PrimiceriT : @carmelitadurso Ciao,Carmelita, Barbara D'Urso Tanti auguri di buon onomastico. - canyonfools : @xhalamet adesso chiamo Barbara D'Urso e la avviso -

Ultime Notizie dalla rete : Barbara D’Urso Barbara D’Urso racconta a ‘Tv Sorrisi e Canzoni’ com’è fare televisione ai tempi del Coronavirus, poi svela qual è l’ospite che la diverte di più Isa e Chia